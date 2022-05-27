Haberler Magazin SURVIVOR 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor dokunulmazlık oyununu ve iletişim ödülünü kim kazandı?

SURVIVOR 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor dokunulmazlık oyununu ve iletişim ödülünü kim kazandı?

Survivor All Star'da heyecan dorukta... 27 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyunu ve iletişim ödülü heyecanı yaşanacak. Hikmet ile Ogeday arasında yaşanan gergin anlar, yayınlanan fragmana damga vurdu. Survivor'un sıkı takipçileri arama motorlarında, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor yeni bölüm, Survivor iletişim ödülü gibi ifadelerle detayları araştırıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu ve iletişim ödülünü kim kazandı?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 11:00
SURVIVOR 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor dokunulmazlık oyununu ve iletişim ödülünü kim kazandı?

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu nefes kesecek. Survivor'da sonlara yaklaştıkça artan rekabet, dokunulmazlık oyununa da yansıdı. Peki, Survivor dokunulmazlık ve iletişim ödülünü kim kazandı? 27 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununa dair merak edilenler haberimizde...

27 MAYIS SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

26 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan belli olunca haberimizde yer alacak.

ÜNLÜLER

Adem
Gökhan
Sema
Anıl
Batuhan
Barış
Ayşe

GÖNÜLLÜLER

Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Hikmet
Evrim
Nisa

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