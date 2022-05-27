SURVIVOR 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor dokunulmazlık oyununu ve iletişim ödülünü kim kazandı?

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu nefes kesecek. Survivor'da sonlara yaklaştıkça artan rekabet, dokunulmazlık oyununa da yansıdı. Peki, Survivor dokunulmazlık ve iletişim ödülünü kim kazandı? 27 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununa dair merak edilenler haberimizde...

27 MAYIS SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

26 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan belli olunca haberimizde yer alacak.

ÜNLÜLER

Adem

Gökhan

Sema

Anıl

Batuhan

Barış

Ayşe

GÖNÜLLÜLER

Atakan

Nagihan

Ogeday

Berkan

Hikmet

Evrim

Nisa