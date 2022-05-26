Haberler Magazin Banliyö 13: Ultimatom (District 13: Ultimatum) filminin oyuncuları kimler? Konusu ne? Banliyö 13: Ultimatom filmi ne zaman, nerede çekildi?

Banliyö 13: Ultimatom (District 13: Ultimatum) filminin oyuncuları kimler? Konusu ne? Banliyö 13: Ultimatom filmi ne zaman, nerede çekildi?

Yönetmenliğini Patrick Alessandrin'in üstlendiği 2004 yapımı aksiyon filmi 'Banliyö 13' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, 'Banliyö 13 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Banliyö 13 filmi ne zaman çekildi?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte Banliyö 13 filmine dair merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 15:54 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 15:58
Banliyö 13: Ultimatom (District 13: Ultimatum) filminin oyuncuları kimler? Konusu ne? Banliyö 13: Ultimatom filmi ne zaman, nerede çekildi?

Banliyö 13: Ultimatom (District 13: Ultimatum) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Banliyö 13: Ultimatom filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2004 yapımı aksiyon filmi Banliyö 13: Ultimatom detayları haberimizde...

BANLİYÖ 13: ULTIMATOM (DISTRICT 13: ULTIMATUM) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Damien ve Leito, gangsterlerin kontrolünde olan alana barış getirebilmek için 13. bölgeye geri dönerler. Varoşların bulunduğu bu duvarlarla örülü bölgenin arka sokakları gittikçe daha karanlık ve tehlikeli bir hale gelmiştir.

KAÇIŞ PLANI 3 (ESCAPE PLAN: THE EXTRACTORS) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Bernard Grenet
  • Ludovic Berthillot
  • Cyril Raffaelli
  • David Belle
  • Bibi Naceri
  • Dany Verissimo-Petit
  • François Chattot
  • Nicolas Woirion
  • Samir Guesmi
  • Warren Zavatta
  • Jean-marc Bellu
  • Marc Andréoni
  • Lyes Salem
  • Mc Jean Gab'1
  • Alain Rimoux
  • Patrick Olivier Meyer
  • Roberto Gil
  • Azad
  • Philippe Soutan
  • Christophe Maratier
  • Nicolas Wan Park
  • Arnaud Klein
  • Gilles Gambino
  • Jérôme Gadner
  • Tarik Boucekhine
  • Grégory Jean
  • Dominique Dorol
  • Turan Bagci
  • Chamsi Charlesia
  • Patrick Médioni
  • Michel Estrade

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