SURVIVOR TÜRKİYE - YUNANİSTAN OYUNUNU KİM KAZANDI? 25 Mayıs Türk - Yunan oyununda kazanan takım belli oldu

Survivor All Star'da ödül oyunu nefes kesti. 25 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımlarına Yunanistan yarışmacıları eşlik etti.

Türkiye - Yunanistan yarışmacıları karma bir takım oluşturarak ödül oyununda karşı karşıya geldi.

Yarışmada sona yaklaştıkça artan rekabet, ödül oyununa da yansıdı. İki takım yarışmacıları da kıyasıya bir rekabet içine girdi.

Peki, Survivor Türkiye - Yunanistan ödül oyununu kim kazandı? 25 Mayıs Survivor Türk - Yunan oyununa dair merak edilenler haberimizde...

25 MAYIS SURVIVOR TÜKİYE - YUNANİSTAN ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

25 Mayıs Çarşamba akşamı ekranlara gelen Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde Türkiye - Yunanistan yarışmacıları karma bir takım olarak yarıştı. Mücadele mavi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.