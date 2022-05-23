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YENİLMEZLER 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Yenilmezler 4 (Avangers: Endgame) filminin oyuncuları kimler? Yenilmezler 4 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Yönetmenliğini Joe ve Anthony Russo'nun üstlendiği 2019 yapımı Marvel filmi 'Yenilmezler 4' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, 'Yenilmezler 4 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Avangers: Endgame filmi ne zaman çekildi?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte Yenilmezler 4 filmine dair merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:30
YENİLMEZLER 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Yenilmezler 4 (Avangers: Endgame) filminin oyuncuları kimler? Yenilmezler 4 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Yenilmezler 4 (Avangers: Endgame) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Yenilmezler 4 (Avangers: Endgame) filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2019 yapımı Marvel filmi Yenilmezler 4 (Avangers: Endgame) detayları haberimizde...

YENİLMEZLER 4 (AVANGERS: ENDGAME) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Thanos'un (Josh Brolin) Sonsuzluk Eldiveni'ni ele geçirmesi ve kendi Dünya dengesini kurması nedeniyle süperkahramanlar dahil dünyanın yarısı küle dönüşmüştü. Geriye kalan ve yas tutan Yenilmezler'in as kadrosu Black Widow (Scarlett Johansson), Captain America (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Thor (Chris Hemsworth) ve Iron Man'e (Robert Downey Jr.) kuantum bölgesinden gelerek aralarına katılan Ant-Man (Paul Rudd) umut ışığı olacak. İntikam için güçlerini toplayıp son kez savaşacak olan ekibin mücadelesini ve fedakarlıklarını izleyeceğiz. Avengers: Endgame filmi, 26 Nisan 2019'da vizyona girdi.

AVANGERS: ENDGAME FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Robert Downey Jr.
  • Chris Evans
  • Scarlett Johansson
  • Chris Hemsworth
  • Brie Larson
  • Josh Brolin
  • Mark Ruffalo
  • Jeremy Renner
  • Paul Rudd
  • Chadwick Boseman
  • Tom Holland
  • Elizabeth Olsen
  • Sebastian Stan
  • Evangeline Lilly
  • Karen Gillan
  • Pom Klementieff
  • Dave Bautista
  • Tilda Swinton
  • Gwyneth Paltrow
  • Letitia Wright
  • Don Cheadle
  • Zoe Saldana
  • Benedict Cumberbatch
  • Chris Pratt
  • Joanna Bennett

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