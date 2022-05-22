Haberler Magazin SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | 22 Mayıs Pazar Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 3. eleme adayı

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | 22 Mayıs Pazar Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 3. eleme adayı

Survivor'da heyecan haftanın 3. dokunulmazlık oyunu ile doruğa çıkacak. Survivor'un sıkı takipçileri, 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?' sorgulamalarını sürdürürken; 22 Mayıs Survivor All Star 2022'de dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın 3. eleme adayına dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 12:30
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | 22 Mayıs Pazar Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 3. eleme adayı

Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. Yeni haftanın 3. dokunulmazlık oyunu 22 Mayıs Pazar günü izleyicilerle buluşacak ve dokunulmazlık oyununun ardından haftanın 3. eleme adayı belirlenecek. İşte Survivor 11. yeni bölüme dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR 2022 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım, yayınlanacak 111. yeni bölümün ardından haberimizde yer alacak.

SURVIVOR ALL STAR 2022'DE HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın 3. eleme adayı, oynanacak dokunulmazlık oyunu sonrası toplanacak konseyde belli olacak.

SURVIVOR'DA BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Berkan olurken; haftanın 2. eleme adayı ise Ayşe olarak belirlendi.

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