Haberler Magazin SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | 21 Mayıs Cumartesi Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 2. eleme adayı

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | 21 Mayıs Cumartesi Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 2. eleme adayı

Survivor'da heyecan haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ile doruğa çıkacak. Survivor'un sıkı takipçileri, 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?' sorgulamalarını sürdürürken; 21 Mayıs Survivor All Star 2022'de dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın 2. eleme adayına dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 14:00
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | 21 Mayıs Cumartesi Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 2. eleme adayı

Survivor'da heyecan devam ediyor. Yeni haftanın 2. dokunulmazlık oyunu 20 Mayıs Cuma yayınlanan bölümle izleyecilerle buluşacak. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? İkinci eleme adayı kim olacak? İşte merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survior All Star 2022'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım, yayınlanacak yeni bölümünde akabinde haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survior All Star 2022'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takımın belli olmasının ardından, toplanacak konseyde 2. eleme adayı da belli olacak.

SURVIVOR'DA BU HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survior All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Berkan oldu.

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