TÜNEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Tünel (The Tunnel) filminin oyuncuları kimler? Tünel filmi ne zaman, nerede çekildi?

Tünel (The Tunnel) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Tünel filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2016 yapımı Güney Kore filmi Tünel'in detayları haberimizde...

TÜNEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

The Tunnel Yapımcılığını Kim Seong-hun yaptı hayatta kalma filmidir. Film 10 Ağustos 2016 tarihinde Güney Kore'de vizyona girdi.

Lee Jung-Soo (Ha Jung-Woo) kızının doğum günü için evine gitmektedir. Bir tünelden geçtiği sırada hiç beklemediği bir şey meydana gelir. Tünel çöker. Lee Jung-Soo uyandığında kendisini arabanın içinde sıkışmış bir halde bulur. Arabası ise binlerce ton beton ve enkazın altındadır. Arabanın içinde sadece cep telefonu, iki şişe su ve kızının doğum günü pastası vardır…

TÜNEL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ha Jung-woo / Lee Jung-Soo

Bae Doo-Na / Se-Hyun

Oh Dal-Su / Dae-Kyung

Shin Jung-Keun / Kaptan Kang

Nam Ji-hyun / Mi-Na

Park Jin-Woo / devlet yardımcısı

Lee Dong-Jin / Radyo DJ'i

Lee Cheol-Min / sondaj ekibinin kaptanı

Han Sung-Chun / dron teknisyeni

Kim Seung-Hoon / açık duruşma yöneticisi

Ye Soo-Jung / yaşlı anne

Jin Yong-Ok / inşaat işçisi A

Lee Dong-Yong / inşaat işçisi B

Cho Hyun-Chul / kurtarma ekibindeki genç oğlan

Kim Hae-Sook / Bakan

Yoo Seung-Mok / Muhabir Jo

Park Hyuk-Kwon / devlet memuru

Joo Suk-Tae / Kore Otoyolu Şirketinin çalışanı

Ahn Se-Ho / sondaj ekibi üyesi

Seo Hyun-Woo / SNC muhabiri

Lee Sang-Hee / YTN muhabiri

Kang Shin-Chul / ajan

Jin Seon-Kyu / ekipman yöneticisi

Yeo Min-Gyu / 119 telefon operatöründeki ses

Hwang Byeng-Gug / benzin istasyonunun sahibi (konuk oyuncu)

Bae Yoo-Ram / 119 kurtarma çalışanı (konuk oyuncu)

Kim Jong-Soo / sontaj şirketi yöneticisi (konuk oyuncu)

Choi Gwi-Hwa / tünel ile ilgilenen kişi (konuk oyuncu)

Jung Suk-Yong / Takım Lideri Choi (konuk oyuncu)

TÜNEL FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

10 Ağustos 2016'da Güney Kore'de vizyona giren Tünel filmi 2 saat 6 dakikadır. Hayatta kalmayı konu edinen Tünel filmi, Güney Kore'de çekilmiştir.