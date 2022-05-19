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TÜNEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Tünel (The Tunnel) filminin oyuncuları kimler? Tünel filmi ne zaman, nerede çekildi?

Yapımcılığını yönetmenliğini Kim Seoong-hun'un üstlendiği 2016 yapımı Kore filmi 'Tünel' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, 'Tünel filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, tünel filmi ne zaman çekildi?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte ilk olarak Güney Kore'de vizyona giren Tünel filmine dair merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 14:00 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 14:00
TÜNEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Tünel (The Tunnel) filminin oyuncuları kimler? Tünel filmi ne zaman, nerede çekildi?

Tünel (The Tunnel) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Tünel filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2016 yapımı Güney Kore filmi Tünel'in detayları haberimizde...

TÜNEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

The Tunnel Yapımcılığını Kim Seong-hun yaptı hayatta kalma filmidir. Film 10 Ağustos 2016 tarihinde Güney Kore'de vizyona girdi.

Lee Jung-Soo (Ha Jung-Woo) kızının doğum günü için evine gitmektedir. Bir tünelden geçtiği sırada hiç beklemediği bir şey meydana gelir. Tünel çöker. Lee Jung-Soo uyandığında kendisini arabanın içinde sıkışmış bir halde bulur. Arabası ise binlerce ton beton ve enkazın altındadır. Arabanın içinde sadece cep telefonu, iki şişe su ve kızının doğum günü pastası vardır…

TÜNEL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Ha Jung-woo / Lee Jung-Soo
  • Bae Doo-Na / Se-Hyun
  • Oh Dal-Su / Dae-Kyung
  • Shin Jung-Keun / Kaptan Kang
  • Nam Ji-hyun / Mi-Na
  • Park Jin-Woo / devlet yardımcısı
  • Lee Dong-Jin / Radyo DJ'i
  • Lee Cheol-Min / sondaj ekibinin kaptanı
  • Han Sung-Chun / dron teknisyeni
  • Kim Seung-Hoon / açık duruşma yöneticisi
  • Ye Soo-Jung / yaşlı anne
  • Jin Yong-Ok / inşaat işçisi A
  • Lee Dong-Yong / inşaat işçisi B
  • Cho Hyun-Chul / kurtarma ekibindeki genç oğlan
  • Kim Hae-Sook / Bakan
  • Yoo Seung-Mok / Muhabir Jo
  • Park Hyuk-Kwon / devlet memuru
  • Joo Suk-Tae / Kore Otoyolu Şirketinin çalışanı
  • Ahn Se-Ho / sondaj ekibi üyesi
  • Seo Hyun-Woo / SNC muhabiri
  • Lee Sang-Hee / YTN muhabiri
  • Kang Shin-Chul / ajan
  • Jin Seon-Kyu / ekipman yöneticisi
  • Yeo Min-Gyu / 119 telefon operatöründeki ses
  • Hwang Byeng-Gug / benzin istasyonunun sahibi (konuk oyuncu)
  • Bae Yoo-Ram / 119 kurtarma çalışanı (konuk oyuncu)
  • Kim Jong-Soo / sontaj şirketi yöneticisi (konuk oyuncu)
  • Choi Gwi-Hwa / tünel ile ilgilenen kişi (konuk oyuncu)
  • Jung Suk-Yong / Takım Lideri Choi (konuk oyuncu)

TÜNEL FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

10 Ağustos 2016'da Güney Kore'de vizyona giren Tünel filmi 2 saat 6 dakikadır. Hayatta kalmayı konu edinen Tünel filmi, Güney Kore'de çekilmiştir.

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