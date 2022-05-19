Haberler Magazin SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 19 Mayıs 2022 Survivor All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 19 Mayıs 2022 Survivor All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı ekrana gelecek. Yarışmanın sıkı takipçileri 'Survivor ödül oyununu kim kazandı, 19 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı?' soruları sorgulamaya devam ederken; Survivor yeni bölümde oynanacak ödül oyununa dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 13:30 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 14:00
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 19 Mayıs 2022 Survivor All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da ödül oyunu nefes kesecek, sona yaklaştıkça artan rekabet, ödül oyununa da yansıyacak. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazanacak? 19 Mayıs Survivor ödül oyununa dair merak edilenler haberimizde...

19 MAYIS SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

19 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelecek Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım, yayınlanacak yeni bölümün akabinde haberimizde yer alacak.

BU HAFTA SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'ın 17 Mayıs Salı günü ekrana gelen bölümünde, adaya veda eden isim Seda oldu.

KIRMIZI TAKIM

  • Adem
  • Sude
  • Gökhan
  • Sema
  • Anıl
  • Batuhan
  • Barış
  • Ayşe

MAVİ TAKIM

  • Atakan
  • Nagihan
  • Ogeday
  • Berkan
  • Hikmet
  • Evrim
  • Nisa
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