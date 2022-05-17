Haberler Magazin SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | Survivor All Star 2022'de 17 Mayıs Salı adaya veda eden isim kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | Survivor All Star 2022'de 17 Mayıs Salı adaya veda eden isim kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2022'in bu akşam oynanan ödül oyunu nefes kesti. Peki, 17 Mayıs Salı akşamı Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da kim elendi? Evrim, Nisa, Berkan, Ogeday, Seda ve Hikmet arasından hangisi adaya veda etti? İşte Survivor'la ilgili merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 23:09
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | Survivor All Star 2022'de 17 Mayıs Salı adaya veda eden isim kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da adaya veda eden yarışmacı bu akşam belli olacak. Peki, 17 Mayıs Salı Survivor'dan kim gidecek, kim elenecek? Adaya veda eden isim kim olacak? Survivor'da ödül oyununu kim kazanacak? İşte Survivor All Star adaya veda eden yarışmacıya dair merak edilenler...

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI!

Nefesleri kesen mücadelede kazanan kırmızı takım oldu

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? ADAYA VEDA EDEN İSİM...

Survivor All Star'ın 17 Mayıs Salı günü ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşanacak ve yayınlanan yeni bölümün ardından adaya veda eden isim belli olacak. Elenen yarışmacı, yeni bölümün akabinde haberimizde yer alacak...

SURVIVOR'DA BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor All Star 2022'de ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise Nisa, 3. eleme Berkan Karabulut, 4. eleme adayı Seda, beşinci eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Ogeday olarak belirlenmişti.

Haftanın 6. eleme adayı ise Hikmet Tuğsuz oldu.

Böylece 6 yarışmacı eleme potasında yerini aldı.

KIRMIZI TAKIM

Adem
Sude
Sema
Anıl
Batuhan
Barış
Ayşe

MAVİ TAKIM

Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Seda
Hikmet
Evrim
Nisa

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