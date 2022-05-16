SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 16 Mayıs 2022 Survivor All Star'da villa ödülünü hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da ödül oyunu nefes kesti. Villa ödülünün sahibi ve muhteşem bir eğlencenin parçası olmak isteyen yarışmacılar, kıran kırana mücadele etti. Peki 16 Mayıs Survivor 2022'de ödül oyununu kim kazandı? İşte ödül oyununa dair merak edilenler...

16 MAYIS SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

16 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelen Survivor yeni bölümde ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor All Star 2022'de ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise Nisa oldu. Haftanın 3. eleme Berkan Karabulut olurken; haftanın 4. eleme adayı Seda oldu. Haftanın beşinci eleme adayı yapılan oylama sonucu Ogeday olarak belirlendi.

Oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası gerçekleştirilen ada konseyinde haftanın 6. adayı belirlendi. Gönüllüler takımının konseyinden sonra eleme adayı Hikmet oldu.