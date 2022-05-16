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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 16 Mayıs 2022 Survivor All Star'da villa ödülünü hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'de bu akşam televizyon ekranlarında ödül oyunu mücadelesi yaşanacak ve sona yaklaştıkça artan rekabet nefes kesecek. Peki, 16 Mayıs Survivor All Star 2022'de ödül oyununu kim kazanacak? Cemal Can'ın da misafir olacağı villa ödülünün sahibi kim olacak? İşte Survivor All Star'da villa ödülünü kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:30
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 16 Mayıs 2022 Survivor All Star'da villa ödülünü hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu nefes kesecek. Villa ödülünün sahibi ve muhteşem bir eğlencenin parçası olmak isteyen yarışmacılar, kıran kırana mücadele edecek. Peki 16 Mayıs Survivor 2022'de ödül oyununu kim kazanacak? İşte ödül oyununa dair merak edilenler...

16 MAYIS SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

16 Mayıs Pazartesi akşama gelen Survivor yeni bölümde ödül oyununu kazanan takım, yeni bölümün yayınlanmasının ardından haberimizde yer alacak.

BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor All Star 2022'de ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise Nisa oldu. Haftanın 3. eleme Berkan Karabulut olurken; haftanın 4. eleme adayı Seda oldu. Haftanın beşinci eleme adayı yapılan oylama sonucu Ogeday olarak belirlendi.

Oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası gerçekleştirilen ada konseyinde haftanın 6. adayı belirlendi. Gönüllüler takımının konseyinden sonra eleme adayı Hikmet oldu.

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