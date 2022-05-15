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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 15 Mayıs Survivor 6. eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık heyecanı yeni bölümde doruğa çıktı. Survivor'da 6. dokunulmazlık oyununda büyük bir mücadele yaşandı. Survivor'un sıkı takipçileri 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken; Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 6. eleme adayı haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 23:50 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 23:50
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 15 Mayıs Survivor 6. eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde haftanın 6. dokunulmazlığı oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımları dokunulmazlığın sahibi olabilmek için yarıştı. Peki, 15 Mayıs Pazar günü dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da haftanın 6. eleme adayı kim oldu, haftanın eleme adayları kim?

İşte merak edilen detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022 15 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Bu sonucun ardından Gönüllüler takımı ada konseyine gitti ve haftanın 6. eleme adayı belli oldu.

SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Survivor All Star 2022'de ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise Nisa oldu. Haftanın 3. eleme Berkan Karabulut olurken; haftanın 4. eleme adayı Seda oldu. Haftanın beşinci eleme adayı yapılan oylama sonucu Ogeday olarak belirlendi.

Oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası gerçekleştirilen ada konseyinde haftanın 6. adayı belirlendi. Gönüllüler takımının konseyinden sonra eleme adayı Hikmet oldu.

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