Haberler Magazin SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Survivor 6. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın 6. eleme adayı

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Survivor 6. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın 6. eleme adayı

Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık heyecanı bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde doruğa çıkacak. Bu akşam Survivor'da 6. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Survivor'un sıkı takipçileri 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken; Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 6. eleme adayı haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 15:30
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Survivor 6. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın 6. eleme adayı

Survivor All Star 2022'nin bu akşamki yeni bölümünde haftanın 6. dokunulmazlığı oynanacak ve kaybeden takım bir eleme adayı çıkaracak. Peki, 15 Mayıs Pazar günü dokunulmazlığı hangi takım kazanacak? Survivor'da haftanın 6. eleme adayı kim olacak, haftanın eleme adayları kim? İşte merak edilen detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022 15 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım yayınlanacak yeni bölümün ardından haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise Nisa oldu. Haftanın 3. eleme Berkan Karabulut olurken; haftanın 4. eleme adayı Seda oldu.

Haftanuın beşinci eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Ogeday olarak belirlendi.

KIRMIZI TAKIM

  • Adem
  • Sude
  • Gökhan
  • Sema
  • Anıl
  • Batuhan
  • Barış
  • Ayşe

MAVİ TAKIM

  • Atakan
  • Nagihan
  • Ogeday
  • Berkan
  • Seda
  • Hikmet
  • Evrim
  • Nisa
DİĞER
Hercai'nin Camgöz’ü Aslı Samat 103 kilo vererek bambaşka birine dönüşmüştü... Bakın nasıl zayıflamış!
CANLI | Göztepe - Beşiktaş maçı canlı anlatım izle
Yerel basında kupa coşkusu! "Trabzonspor'u alkışlayın"
Yönetime o ismi verdi! G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor eleme adayı kim oldu?
YAŞAMA KARŞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? 2022
Adana'da çıkan yangın şalgamla söndürüldü!
Kanlı Ay tutulması nedir? Kanlı Ay tutulması ne zaman?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yerel basında kupa coşkusu! "Trabzonspor'u alkışlayın" Yerel basında kupa coşkusu! "Trabzonspor'u alkışlayın" 14:38
TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI İZLE TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI İZLE 14:25
Sercan Yıldırım'dan flaş Bursaspor tepkisi! Sercan Yıldırım'dan flaş Bursaspor tepkisi! 14:18
Lewandowski'nin yeni durağı belli oldu! Lewandowski'nin yeni durağı belli oldu! 14:15
Barça'nın eski futbolcusu hayatını kaybetti! Barça'nın eski futbolcusu hayatını kaybetti! 14:12
Fenerbahçe'den saldırı açıklaması! Fenerbahçe'den saldırı açıklaması! 13:53
Daha Eski
Uğurcan Çakır'dan yatakta kupalı poz! Uğurcan Çakır'dan yatakta kupalı poz! 13:37
G.Saray'dan A. Demirspor'a büyük üstünlük G.Saray'dan A. Demirspor'a büyük üstünlük 12:47
GÖZTEPE BEŞİKTAŞ CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Bjk maçı canlı izle GÖZTEPE BEŞİKTAŞ CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Bjk maçı canlı izle 12:42
Trabzonspor Altay maçının VAR hakemi belli oldu Trabzonspor Altay maçının VAR hakemi belli oldu 12:24
Villarreal Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Villarreal Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:14
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! 12:12