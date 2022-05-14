Haberler Magazin YAŞAMA KARŞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Yaşama Karşı (Anti Life - Breach) filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kimler? Yaşama Karşı filminin özeti

YAŞAMA KARŞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Yaşama Karşı (Anti Life - Breach) filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kimler? Yaşama Karşı filminin özeti

"Yaşama Karşı" filminin konusu, oyuncuları ve özeti araştırılmaya başladı. Sinemaseverler, bu akşam televizyon ekranlarında izleyecekleri 'Yaşama Karşı' filminin detaylarını araştırmaya devam ederken; yönetmen koltuğuna John Suits'in oturduğu ve başrolünde ünlü aktör Bruce Willis'ın yer aldığı Yaşama Karşı (Breach) filmine dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 15:30
YAŞAMA KARŞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Yaşama Karşı (Anti Life - Breach) filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kimler? Yaşama Karşı filminin özeti

2020 yapımı "Yaşama Karşı" filminin konusu ve oyuncuları gündemde yerini aldı. Bruce Willis'li Yaşama Karşı - Anti Life (Breach) filminin özeti ve çekimlerine dair detaylar araştırılmaya devam ederken; Yaşama Karşı filminin özeti, oyuncu kadrosu ve konusu haberimizde...

YAŞAMA KARŞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kısa bir süre sonra baba olacak Noah, bir uzay gemisinde çalışmaktadır. Burada yeni bir dünya bulmayı amaç edinmiştir. Noah ve geminin mürettebatı, tehlikeli bir düşmanla yüzleşmek zorunda kalır.

Bu düşman, kozmik bir tehdittir ve uzay gemisini dünyayı yok edecek bir silah olarak kullanmayı hedeflemektedir...

YAŞAMA KARŞI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

  • Bruce Willis - Clay Young
  • Cody Kearsley - Noah
  • Callan Mulvey - Teek
  • Kassandra Clementi - Hayley
  • Rachel Nichols - Chambers
  • Timothy V. Murphy - Commander Stanley
  • Alexander Kane - Commander Riggins
  • Angie Pack - Isabella Ortega
  • Thomas Jane - Admiral Kiernan Adams
  • Corey Large - Lincoln
  • Swen Temmel - Fitzgerald
  • Ralf Moeller - Vyrl
  • Elicia Davies - Veronica
  • Johnny Messner - Blue
  • Johann Urb - Shady

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sörloth derken büyük sürpriz! Valerien Ismael'den transfer kararı
Ece Erken'den flaş hamle tek kalemde sildi 'aynı soyadı taşımak istemiyorum' Ece Erken artık bir Mahmutyazıcıoğlu değil
Beşiktaş'a iki isimden kötü haber!
Balotelli Yunus Akgün'le kavga etti iddiası! Sancak'tan açıklama geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor eleme adayı kim oldu?
RİZE - ARTVİN HAVALİMANI NEREDE?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
14 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdülkerim için istenen bonservis belli oldu! Abdülkerim için istenen bonservis belli oldu! 15:49
Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu açıklandı! 15:35
Beşiktaş'a iki isimden kötü haber! Beşiktaş'a iki isimden kötü haber! 15:22
Troyes-Lens maçı ne zaman? Troyes-Lens maçı ne zaman? 14:26
Montpellier PSG maçı ne zaman? Montpellier PSG maçı ne zaman? 14:18
Monaco Brest maçı ne zaman? Monaco Brest maçı ne zaman? 14:07
Daha Eski
Metz Angers maçı ne zaman? Metz Angers maçı ne zaman? 13:55
Lyon Nantes maçı ne zaman? Lyon Nantes maçı ne zaman? 13:47
Strasbourg-Clermont maçı ne zaman? Strasbourg-Clermont maçı ne zaman? 13:23
Saint-Etienne-Reims maçı ne zaman? Saint-Etienne-Reims maçı ne zaman? 13:14
Rennes-Marsilya maçı ne zaman? Rennes-Marsilya maçı ne zaman? 13:05
Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman? 09:24