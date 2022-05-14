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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 14 Mayıs Survivor beşinci eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık heyecanı ekrana gelen yeni bölümde doruğa çıktı. Survivor'da 5. dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Survivor'un sıkı takipçileri 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken; Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 5. eleme adayı haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 01:00
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 14 Mayıs Survivor beşinci eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'nin bu akşamki yeni bölümünde haftanın 5. dokunulmazlığı oynandı ve kaybeden takım bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki, 14 Mayıs Cumartesi günü dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da haftanın 5. eleme adayı kim oldu, haftanın eleme adayları kim? İşte merak edilen detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022 14 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu ve Gönüllüler takımı eleme adayı çıkarmak için ada konseyine gitti.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM?
Survivor'da haftanın 5. adayı ada konseyi sonrası netleşti. Takım arkadaşlarından en çok oyu alan Ogeday haftanın 5. eleme adayı oldu.

SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Survivor All Star 2022'de ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise Nisa oldu. Haftanın 3. eleme Berkan Karabulut olurken; haftanın 4. eleme adayı Seda oldu. Beşinci eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Ogeday oldu.

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