Haberler Magazin SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor 2022 All Star ödül oyununu kim kazandı? Gerilim dolu anlar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor 2022 All Star ödül oyununu kim kazandı? Gerilim dolu anlar...

Survivor 2022'de heyecan dorukta... 101. bölüm'de ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Survivor'un sıkı takipçileri arama motorlarında, Survivor ödül oyunu, Survivor Adem ve Ögeday kavgası, Survivor 101. bölüm izle, Survivor All Star gibi ifadelerle detayları araştırıyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 15:30
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor 2022 All Star ödül oyununu kim kazandı? Gerilim dolu anlar...

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 10 Mayıs Salı günü yayınlanacak yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Yarışmacılar ödül için kozlarını paylaşacak. Peki Survivor 10 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 10 MAYIS

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacak.

KIRMIZI TAKIM

  • Adem
  • Sude
  • Gökhan
  • Sema
  • Anıl
  • Batuhan
  • Barış
  • Ayşe

MAVİ TAKIM

  • Atakan
  • Nagihan
  • Ogeday
  • Berkan
  • Seda
  • Hikmet
  • Evrim
  • Nisa
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