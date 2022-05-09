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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? İşte 9 Mayıs Survivor ödül oyununda kazanan takım! İngiltere ödülü...

Survivor'da ödül oyunu heyecanı yeni bölümde doruta. Survivor All Star 2022'de ödül oyunu nefesleri kesecek. Survivor'un sıkı takipçileri 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor ödül oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor ödül oyununu kim kazandı?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken; Survior All Star 2022 ödül oyununu kazanan takım belli oldu. İşte bilinmesi gereken detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 19:00
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? İşte 9 Mayıs Survivor ödül oyununda kazanan takım! İngiltere ödülü...

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 9 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Yarışmacılar İngiltere ödülü için kozlarını paylaşacak. Peki Survivor 9 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununda gülen belli olunca haberimizde yer alacak.

KIRMIZI TAKIM

  • Adem
  • Sude
  • Gökhan
  • Sema
  • Anıl
  • Batuhan
  • Barış
  • Ayşe

MAVİ TAKIM

  • Atakan
  • Nagihan
  • Ogeday
  • Berkan
  • Seda
  • Hikmet
  • Evrim
  • Nisa
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