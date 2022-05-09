SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? İşte 9 Mayıs Survivor ödül oyununda kazanan takım! İngiltere ödülü...

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 9 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Yarışmacılar İngiltere ödülü için kozlarını paylaşacak. Peki Survivor 9 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununda gülen belli olunca haberimizde yer alacak.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Sude

Gökhan

Sema

Anıl

Batuhan

Barış

Ayşe

MAVİ TAKIM