SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? İşte 9 Mayıs Survivor ödül oyununda kazanan takım! İngiltere ödülü...

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 9 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Yarışmacılar İngiltere ödülü için kozlarını paylaşacak. Peki Survivor 9 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununda gülen belli olunca haberimizde yer alacak.
KIRMIZI TAKIM
- Adem
- Sude
- Gökhan
- Sema
- Anıl
- Batuhan
- Barış
- Ayşe
MAVİ TAKIM
- Atakan
- Nagihan
- Ogeday
- Berkan
- Seda
- Hikmet
- Evrim
- Nisa