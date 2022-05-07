SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 7 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da heyecan devam ediyor. Yeni haftanın 3. dokunulmazlık oyunu 7 Mayıs Cumartesi yayınlanan bölümle izleyecilerle buluştu. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Böylelikle Gönüllüler takımı eleme adayı çıkarmak zorunda kalacak.

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim Keklik, ikinci eleme adayı ise Nisa Bölükbaşı olmuştu. Üçüncü aday az sonra haberimizde yer alacak.