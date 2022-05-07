SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Survivor 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 3. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2022'nin bu akşamki yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlığı oynanacak ve kaybeden takım bir eleme adayı çıkaracak. Peki, 7 Mayıs Cumartesi günü dokunulmazlığı hangi takım kazanacak? Survivor'da haftanın 3. eleme adayı kim olacak, haftanın eleme adayları kim? İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022 7 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım yayınlanacak yeni bölümün ardından haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise Nisa oldu. Haftanın 3. eleme adayı ise yayınlanacak yeni bölümün ardından haberimizde yer alacak.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Sude

Gökhan

Sema

Anıl

Batuhan

Barış

Ayşe

MAVİ TAKIM