Gerard Depardieu yatıyla Türkiye'ye geldi!

Ünlü Fransız aktör Gerard Depardieu, Fransa'da satın aldığı ton balığı av teknesini Türkiye'de yata dönüştürüyor.

Snob Magazin'de yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Depardieu, Tuzla'ya giderek yatın yapım aşaması hakkında bilgi aldı. Sanatçı, yatın içerisinde olması gerekenleri de anlattı. 2013 yılında Rus vatandaşlığına geçen Depardieu, geçtiğimiz günlerde hayatıyla ilgili aldığı yeni kararları L'Obs dergisine anlatmıştı. Sanatçı, artık ülkesinde daha az yaşayıp İstanbul ve Dubai'de zaman geçirmek istediğini dile getirmişti.

73 yaşındaki Depardieu, bundan sonra daha iyi bir yaşam peşinde olduğunu belirterek, dalgalara yelken açıp bu huzuru bulmayı umut ettiğini söyledi ve devam etti:

Teknelerle aram çok iyi. Denizi seviyorum. Huzur buluyorum. Bu nedenle Fransa'da bir dostuma ait klasik balıkçı teknesini de aldım. Bu tekneyi bir yata dönüştürmek için de Türkiye'ye getirdim. Türkiye'de yatçılık çok ilerlemiş durumda. Ayrıca Avrupa'dan daha hesaplı. Tuzla'da duo yapan tersaneleri gezdim. Yat tasarımı yarışmasındaki bütün öğrencilerin tasarımları müthişti. Teknemi burada yeniden tasarlayacaklar ve bittiğinde artık Ege'yi gezeceğim.