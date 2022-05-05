SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 5 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da heyecan devam ediyor. Yeni haftanın 1. dokunulmazlık oyunu 5 Mayıs Perşembe yayınlanan bölümle izleyecilerle buluştu. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İlk eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Böylelikle oyunu kaybeden Gönüllüler takımı bir eleme adayı çıkaracak.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survior All Star 2022'de ilk eleme adayı az sonra haberimizde yer alacak.



MERVE AYDIN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Yeni bölümde sakatlandığı anlar ekrana gelen Merve Aydın, sevenlerini korkuttu. 'Merve Aydın yarışmadan çıkacak mı, diskalifiye mi olacak?' soruları gündemde yerini aldı. Merve Aydın'ın sağlık durumundaki gelişmeler Ada Konseyi'nde belli olduktan sonra haberimizde yer alacak.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Sude

Sema

Anıl

Merve

Batuhan

Ayşe

MAVİ TAKIM

Atakan

Nagihan

Ogeday

Berkan

Parviz

Seda

Hikmet

Evrim

Nisa