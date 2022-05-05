Haberler Magazin SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 5 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 5 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan devam ediyor. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'un sıkı takipçileri, Suvivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? gibi ifadelerle detayları araştırıyor. Yarışmada Merve Aydın'ın sakatlık sonrası yaşadığı zor anlar ise nefes kesiyor. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Merve Aydın diskalifiye mi oldu? İşte Survivor yeni bölüme dair merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 23:20 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 23:50
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 5 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da heyecan devam ediyor. Yeni haftanın 1. dokunulmazlık oyunu 5 Mayıs Perşembe yayınlanan bölümle izleyecilerle buluştu. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İlk eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Böylelikle oyunu kaybeden Gönüllüler takımı bir eleme adayı çıkaracak.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survior All Star 2022'de ilk eleme adayı az sonra haberimizde yer alacak.

MERVE AYDIN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?
Yeni bölümde sakatlandığı anlar ekrana gelen Merve Aydın, sevenlerini korkuttu. 'Merve Aydın yarışmadan çıkacak mı, diskalifiye mi olacak?' soruları gündemde yerini aldı. Merve Aydın'ın sağlık durumundaki gelişmeler Ada Konseyi'nde belli olduktan sonra haberimizde yer alacak.

KIRMIZI TAKIM
Adem
Sude
Sema
Anıl
Merve
Batuhan
Ayşe

MAVİ TAKIM
Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Parviz
Seda
Hikmet
Evrim
Nisa

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