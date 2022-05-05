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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan devam ediyor. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. Survivor'un sıkı takipçileri, Suvivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? gibi ifadelerle detayları araştırıyor. Fragmanda Merve Aydın'ın yaşadığı zor anlar ise nefes kesiyor. Peki, Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Merve Aydın diskalifiye mi oldu? İşte Survivor yeni bölüme dair merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 16:00
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından sevilerek takip edilen Survivor'da heyecan dorukta... Yeni haftanın 1. dokunulmazlık oyunu 5 Mayıs Perşembe yayınlanacak olan bölümde oynanacak. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda detaylar haberimizde yer alacak.

MERVE AYDIN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Yeni bölüm fragmanında sakatlandığı anlar ekrana gelen Merve Aydın, sevenlerini korkuttu. 'Merve Aydın yarışmadan çıkacak mı, diskalifiye mi olacak?' soruları gündemde yerini aldı. Yayınlanacak yeni bölümün ardından detaylar ve Merve Aydın'ın sağlık durumundaki gelişmeler haberimizde yer alacak.

SURVIVOR MERVE KİMDİR? Merve Aydın kaç yaşında, nereli? Merve Aydın'ın mesleği nedir? Merve Aydın diskalifiye mi oldu? Devamını Oku BUNU DA OKU

KIRMIZI TAKIM

  • Adem
  • Sude
  • Gökhan
  • Sema
  • Anıl
  • Merve
  • Batuhan
  • Ayşe

MAVİ TAKIM

  • Atakan
  • Nagihan
  • Ogeday
  • Berkan
  • Parviz
  • Seda
  • Hikmet
  • Evrim
  • Nisa
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