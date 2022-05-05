SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından sevilerek takip edilen Survivor'da heyecan dorukta... Yeni haftanın 1. dokunulmazlık oyunu 5 Mayıs Perşembe yayınlanacak olan bölümde oynanacak. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda detaylar haberimizde yer alacak.

MERVE AYDIN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Yeni bölüm fragmanında sakatlandığı anlar ekrana gelen Merve Aydın, sevenlerini korkuttu. 'Merve Aydın yarışmadan çıkacak mı, diskalifiye mi olacak?' soruları gündemde yerini aldı. Yayınlanacak yeni bölümün ardından detaylar ve Merve Aydın'ın sağlık durumundaki gelişmeler haberimizde yer alacak.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Sude

Gökhan

Sema

Anıl

Merve

Batuhan

Ayşe

MAVİ TAKIM