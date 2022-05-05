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BELALI TANIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Belalı Tanık (The Hitman's Bodyguard) oyuncu kadrosunda kimler var?

Belalı Tanık filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak. 2017 yapımı macera türündeki filmin konusu ve oyuncuları gündemde yerini alırken; yönetmen koltuğuna Patrick Hughes'ın oturduğu Belalı Tanık filminin oyuncu kadrosu, konusu ve detayları haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 14:00 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 14:30
BELALI TANIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Belalı Tanık (The Hitman's Bodyguard) oyuncu kadrosunda kimler var?

Belalı Tanık filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. 2017 yılında vizyone giren ve gişede oldukça beğeni toplayan Belalı Tanık filminin özeti ve nerede, ne zaman çekildiği de merak edilenler arasında yerini aldı. İşte Belalı Tanık filmine dair merak edilenler...

BELALI TANIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dünyanın en başarılı güvenlik görevlisi olan Michael Bryce'nin yeni bir müşterisi vardır: Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanacak bir tetikçi!

İkili, kişiliklerindeki ve hayata bakış açılarındaki farklılıkları bir kenara koyup, zamanında ve sağ salim mahkemede olmak için güçlerini birleştirirler. Ancak bu görev çok zorlu olacaktır, çünkü tetikçiyi susturmak isteyen çok tehlikeli bir diktatör, yol boyunca onlarca adamıyla peşlerinden ayrılmayacaktır.

BELALI TANIK FİLMİNİN OYUNCULARI

  • Ryan Reynolds
  • Samuel L. Jackson
  • Salma Hayek
  • Gary Oldman
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