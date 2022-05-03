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SURVIVOR KİM ELENDİ? 3 Mayıs Survivor kim gitti? Survivor All Star 2022'de adaya veda eden isim...

Survivor All Star 2022'de sona yaklaştıkça mücadele ve rekabet artmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde adaya veda eden isim ise yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, 3 Mayıs Salı akşamı Survivor'da kim elenecek, adaya veda eden isim kim olacak? İşte haftanın eleme adayları ve 'Survivor 2022'den kim elendi?' sorusunun cevabı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 12:04
SURVIVOR KİM ELENDİ? 3 Mayıs Survivor kim gitti? Survivor All Star 2022'de adaya veda eden isim...

Survivor'da bir eleme heyecanı daha bu akşam yarışmanın sıkı takipçileriyle buluşacak. Haftanın 4. eleme adayının dün akşam belli olmasıyla birlikte, bu akşam konsey toplanacak ve adaya veda eden yarışmacı için bir son yaşanacak. Peki, 3 Mayıs Salı Survivor'dan kim gidecek, kim elenecek? İşte Survivor All Star eleme adayları ve adaya veda eden o isim...

SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu hafta Survivor All Star'da ilk eleme adayı Evrim Keklik olmuştu. Haftanın 2. eleme adayı Barış Murat Yağcı, 3. eleme adayı Ayşe Yüksel, 4. eleme adayı Sude Burcu oldu.

SURVIVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR? Survivor Evrim kaç yaşında, nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022 Devamını Oku BUNU DA OKU
SURVIVOR BARIŞ KİMDİR? Devamını Oku BUNU DA OKU
SURVIVOR SUDE BURCU KİMDİR? Survivor Sude kaç yaşında, nereli, mesleği ne? | Survivor 2022 Devamını Oku BUNU DA OKU
SURVIVOR AYŞE YÜKSEL KİMDİR? Survivor Ayşe Yüksel kaç yaşında, mesleği ne? Devamını Oku BUNU DA OKU

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | 3 MAYIS SURVIVOR ELENEN İSİM

Survivor All Star 2022'de bu hafta elenen isim, yayınlanacak yeni bölümde toplanan konseyin ardından belli olacak. Survivor'a veda eden isim ve detaylar haberimizde yer alacak...

KIRMIZI TAKIM

  • Adem
  • Sude
  • Gökhan
  • Sema
  • Anıl
  • Merve
  • Batuhan
  • Barış
  • Ayşe

MAVİ TAKIM

  • Atakan
  • Nagihan
  • Ogeday
  • Berkan
  • Parviz
  • Seda
  • Hikmet
  • Evrim
  • Nisa

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