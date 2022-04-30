ZOR ÖLÜM: 3 filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Zor Ölüm 3 (Die Hard: With a Vengeance) filmi ne zaman çekildi?

John McTiernan yönetmen koltuğuna oturduğu, Jonathan Hensleigh'in senaryosunu kaleme aldığı Zor Ölüm:3'ün konusu, özeti ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Zor Ölüm: 3 filmine dair merak edilenler haberimizde...

ZOR ÖLÜM: 3 FİLMİNİN KONUSU

New York'lu polis dedektifi John McClane, bu kez kendisinden ve NY şehrinden intikam almaya çalışan Simon takma adlı bir cani ile mücadele etmektedir.

Simon tarafından şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilmiş bombaları bulup etkisiz hale getirebilmek için onun bilmecelerini çözmek zorunda kalan McClane'e, Harlem'de tanıştığı sinirli dükkan sahibi Zeus da yardımcı olacaktır.

Film, Amerika dışında yaptığı 254 milyon dolarlık gişe hasılatıyla vizyona girdiği 1995 yılında en çok iş yapan film olmuştur.

ZOR ÖLÜM: 3 FİLMİNİN OYUNCU KADROSU