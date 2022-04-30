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ZOR ÖLÜM: 3 filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Zor Ölüm 3 (Die Hard: With a Vengeance) filmi ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğuna John McTiernan'ın oturduğu Zor Ölüm film serisinin 3. filminin konusu araştırılmaya başladı. Filmde Bruce Willis’e, Zeus rolüyle usta aktör Samuel L. Jackson eşlik ederken, sinemaseverler filmin oyuncu kadrosunu ve çekim yılını arama motorlarında sorgulamaya koyuldu. Peki, Zor Ölüm: 3 filminin konusu nedir, oyuncuları kim? İşte Zor Ölüm: 3 filmine dair merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 15:30
ZOR ÖLÜM: 3 filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Zor Ölüm 3 (Die Hard: With a Vengeance) filmi ne zaman çekildi?

John McTiernan yönetmen koltuğuna oturduğu, Jonathan Hensleigh'in senaryosunu kaleme aldığı Zor Ölüm:3'ün konusu, özeti ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Zor Ölüm: 3 filmine dair merak edilenler haberimizde...

ZOR ÖLÜM: 3 FİLMİNİN KONUSU

New York'lu polis dedektifi John McClane, bu kez kendisinden ve NY şehrinden intikam almaya çalışan Simon takma adlı bir cani ile mücadele etmektedir.

Simon tarafından şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilmiş bombaları bulup etkisiz hale getirebilmek için onun bilmecelerini çözmek zorunda kalan McClane'e, Harlem'de tanıştığı sinirli dükkan sahibi Zeus da yardımcı olacaktır.

Film, Amerika dışında yaptığı 254 milyon dolarlık gişe hasılatıyla vizyona girdiği 1995 yılında en çok iş yapan film olmuştur.

ZOR ÖLÜM: 3 FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

  • Raymond - Aldis Hodge
  • Dexter's friend - Edwin Hodge
  • Dr. Fred Schiller - Stephen Pearlman
  • Sharon Washington - Bill Jarvis
  • Michael Cristofer - Wanda Shepard
  • Phyllis Yvonne Stickney - Felix Little
  • John C. Vennema - John Doman
  • Berndt - T. Alloy Langenfeld
  • Patrick Borriello - Kent Faulcon
  • Larry Griffith - Gerry Becker
  • Daryl Edwards - Drew Nelson
  • Greek Deli Proprietor - Michael Tadross
  • Federal Reserve Guard - John Hoyt
  • Arab Cabbie - Aasif Mandvi

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