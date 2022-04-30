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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 30 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan devam ediyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'un sıkı takipçileri Suvivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? gibi ifadelerle detayları araştırıyor. Peki, Survior All Star 2022 30 Nisan Cumartesi dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 00:00
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 30 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından sevilerek takip edilen Survivor'da heyecan dorukta... Yeni haftanın 2. dokunulmazlık oyunu 30 Nisan Cumartesi yayınlanan bölümde oynandı. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

ÜNLÜLER TAKIMI
Adem
Sude
Gökhan
Sema
Anıl
Merve
Batuhan
Barış
Ayşe

GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Parviz
Seda
Hikmet
Evrim
Nisa

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