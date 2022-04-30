SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 30 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından sevilerek takip edilen Survivor'da heyecan dorukta... Yeni haftanın 2. dokunulmazlık oyunu 30 Nisan Cumartesi yayınlanan bölümde oynandı. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

ÜNLÜLER TAKIMI

Adem

Sude

Gökhan

Sema

Anıl

Merve

Batuhan

Barış

Ayşe

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Atakan

Nagihan

Ogeday

Berkan

Parviz

Seda

Hikmet

Evrim

Nisa