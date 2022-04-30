SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 30 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından sevilerek takip edilen Survivor'da heyecan dorukta... Yeni haftanın 2. dokunulmazlık oyunu 30 Nisan Cumartesi yayınlanan bölümde oynandı. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...
SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
ÜNLÜLER TAKIMI
Adem
Sude
Gökhan
Sema
Anıl
Merve
Batuhan
Barış
Ayşe
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Parviz
Seda
Hikmet
Evrim
Nisa