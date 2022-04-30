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La Casa de Papel'in Güney Kore uyarlamasının tarihi belli oldu!

Son dakika haberleri... Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen ve bir grup suçlunun İspanya Darphanesi'ni soyma girişimini konu alan İspanyol dizisi La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonu için yayın tarihi açıklandı. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 11:34
La Casa de Papel'in Güney Kore uyarlamasının tarihi belli oldu!

Dünyada milyonlarca kişiye ulaşan ve yayınlandığı tarihten itibaren popülaritesi günden güne yükselen La Casa de Papel dizisinin Güney Kore versiyonu geliyor. Netflix platformu, YouTube kanalından yaptığı paylaşımda, "Bir suç dünyayı değiştirebilir. İnanılmaz bir soyguna yeni ve cesur bir yaklaşım" notuyla La Casa de Papel: Kore için tarih duyurusunda bulundu. Uluslararası adı "Money Heist: Korea – Joint Economic Area" olan dizi, 24 Haziran'da gösterime girecek.

La Casa de Papel: Kore'nin başrol oyuncu kadrosu şöyle:

Yoo Ji-Tae (Profesör), Park Hae-Soo (Berlin), Lee Won Jong (Moskova), Kim Ji-Hun (Denver), Jang Yoon-Ju (Nairobi), Park Jung-Woo (Rio), Kim Ji-Hun (Helsinki) ve Lee Kyu-Ho (Oslo) yer alıyor.

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