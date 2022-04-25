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Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 4. eleme adayı kim oldu? 25 Nisan dokunulmazlığın sahibi ve eleme adayı...

Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasının 25 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde haftanın 4. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor 25 Nisan kim kazandı, Survivor All Star 4. dokunulmazlık oyunu galibi, Survivor 25 Nisan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Survivor yeni bölüme ait detaylar ve bilinmesi gerekenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 12:00
Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 4. eleme adayı kim oldu? 25 Nisan dokunulmazlığın sahibi ve eleme adayı...

Survivor All-Star 2022'de heyecan yine doruğa çıkacak! 25 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde 4. dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek. Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlığı kazanmak için kıran kırana mücadele ederken 4. dokunulmazlığın sahibi ve haftanın son eleme adayı belli olacak. İşte Survivor All Star'da haftanın dördüncü dokunulmazlığı...

25 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI | HAFTANIN 4. DOKUNULMAZLIĞI

Survivor All Star 88. yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda karşı karşıya gelecek. 25 Nisan Pazartesi günü oynanacak dokunulmazlık oyununun televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşmasının ardından kazanan takım haberimizde yer alacak.

SURVIVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımının ada konseyinde yaptığı oylama sonucu haftanın 3. eleme adayı Barış oldu. Haftanın ilk iki eleme adayı ise Gökhan ile Evrim olmuştu. Böylece Gökhan, Evrim ve Barış potaya giden isimler oldu.

ÜNLÜLER

  • Adem
  • Sude
  • Gökhan
  • Sema
  • Anıl
  • Merve
  • Batuhan
  • Barış
  • Ayşe

GÖNÜLLÜLER

  • Atakan
  • Nagihan
  • Ogeday
  • Berkan
  • Parviz
  • Seda
  • Hikmet
  • Evrim
  • Nisa
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