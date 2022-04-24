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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasının 24 Nisan Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor 24 Nisan kim kazandı, Survivor All Star 3. dokunulmazlık oyunu galibi, Survivor 24 Nisan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Survivor yeni bölüme ait detaylar ve bilinmesi gerekenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 23:00
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 24 Nisan Pazar günü yayınlanan yeni bölümde 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlığı kazanmak için kıran kırana mücadele etti. İşte Survivor All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlığı...

24 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI | HAFTANIN 3. DOKUNULMAZLIĞI

Survivor All Star 87. yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi. 24 Nisan Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

ÜNLÜLER

  • Adem
  • Sude
  • Gökhan
  • Sema
  • Anıl
  • Merve
  • Batuhan
  • Barış
  • Ayşe

GÖNÜLLÜLER

  • Atakan
  • Nagihan
  • Ogeday
  • Berkan
  • Parviz
  • Seda
  • Hikmet
  • Evrim
  • Nisa
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