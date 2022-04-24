SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 24 Nisan Pazar günü yayınlanan yeni bölümde 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlığı kazanmak için kıran kırana mücadele etti. İşte Survivor All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlığı...

24 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI | HAFTANIN 3. DOKUNULMAZLIĞI

Survivor All Star 87. yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi. 24 Nisan Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

ÜNLÜLER

Adem

Sude

Gökhan

Sema

Anıl

Merve

Batuhan

Barış

Ayşe

GÖNÜLLÜLER