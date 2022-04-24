Haberler Magazin SURVIVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All Star 24 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi...

SURVIVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All Star 24 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi...

Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasının 24 Nisan Pazar günü yayınlanacak yeni bölümünde oynanacak haftanın 3. dokunulmazlık oyununun galibi belli olacak. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor 24 Nisan kim kazandı, Survivor All Star 3. dokunulmazlık galibi, Survivor 24 Nisan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Survivor yeni bölüme ait detaylar ve bilinmesi gerekenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 14:00 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 14:00
SURVIVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All Star 24 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi...

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 24 Nisan Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kırmızı ve Mavi takım dokunulmazlığı kazanmak için kıran kırana mücadele edecek. İşte Survivor All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlığı...

24 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANACAK | HAFTANIN 3. DOKUNULMAZLIĞI

Survivor All Star 87. yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda karşı karşıya gelecek. 24 Nisan Pazar günü yayınlanacak ve büyük bir mücadeleyi ekrana getirecek dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda gelişmeler haberimizde yer alacak.

KIRMIZI TAKIM

  • Adem
  • Sude
  • Gökhan
  • Sema
  • Anıl
  • Merve
  • Batuhan
  • Barış
  • Ayşe

MAVİ TAKIM

  • Atakan
  • Nagihan
  • Ogeday
  • Berkan
  • Parviz
  • Seda
  • Hikmet
  • Evrim
  • Nisa
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