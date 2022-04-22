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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 22 Nisan Survivor ilk eleme adayı belli oldu!

Survivor'da heyecan devam ediyor. Yeni takımların kurulmasının ardından ilk dokunulmazlık oyunu oynanırken eleme adayı da belli oldu. Survivor'un sıkı takipçileri Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? gibi ifadelerle detayları araştırıyor. Peki, Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 01:00
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 22 Nisan Survivor ilk eleme adayı belli oldu!

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından sevilerek takip edilen Survivor'da heyecan dorukta... Survivor All Star'da yeni kadrolar belli oldu. Yeni takımların yarıştığı ilk dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. Dokunulmazlık oyunun ardından da ilk eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survior All Star 2022'de 22 Nisan'da oynanan dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımın ada konseyinde yaptığı oylama sonucu haftanın ilk eleme adayı Gökhan oldu.

KIRMIZI TAKIM
Adem
Sude
Gökhan
Sema
Anıl
Merve
Batuhan
Barış
Ayşe

MAVİ TAKIM
Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Parviz
Seda
Hikmet
Evrim
Nisa

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