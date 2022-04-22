SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 22 Nisan Survivor ilk eleme adayı belli oldu!

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından sevilerek takip edilen Survivor'da heyecan dorukta... Survivor All Star'da yeni kadrolar belli oldu. Yeni takımların yarıştığı ilk dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. Dokunulmazlık oyunun ardından da ilk eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survior All Star 2022'de 22 Nisan'da oynanan dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımın ada konseyinde yaptığı oylama sonucu haftanın ilk eleme adayı Gökhan oldu.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Sude

Gökhan

Sema

Anıl

Merve

Batuhan

Barış

Ayşe

MAVİ TAKIM

Atakan

Nagihan

Ogeday

Berkan

Parviz

Seda

Hikmet

Evrim

Nisa