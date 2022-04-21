SURVIVOR YENİ TAKIMLAR! Survivor'da kim hangi takımda?

Survivor All Star 2022'de bu akşam takımlar tekrar belirlenerek yarışmada büyük bir değişikliğe gidilecek ve finale yaklaştıkça doruğa çıkan heyecan daha da artacak. Takım konseyinde kimlerin hangi takımda olduğu belli olurken; yarışmanın seyri de böylece büyük ölçüde değişmiş olacak. Peki, 21 Nisan Survivor'da takımların son hali nasıl belirlenecek? İşte yeni takımlara dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR'DA YENİ TAKIMLAR NASIL OLDU, KİMLER HANGİ TAKIMDA?

Survivor All Star'da bu akşam takımlar yeniden belirlenecek ve böylece yeni ekipler kurulmuş olacak. Survivor'da takımların son hali yayınlanan yeni bölümün ardından haberimizde yer alacak.