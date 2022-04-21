Haberler Magazin SURVIVOR YENİ TAKIMLAR! Survivor'da kim hangi takımda?

SURVIVOR YENİ TAKIMLAR! Survivor'da kim hangi takımda?

Survivor All Star'da konsey toplanacak ve takım konseyinin ardından, yeni takımlar belli olacak. Yarışmada sona yaklaştıkça artan heyecan, değişen takımlarla birlikte yerini daha büyük bir rekabete bırakacak. Peki, 21 Nisan Perşembe Survivor All Star'da takımların son hali nasıl olacak, hangi yarışmacılar hangi takımda olacak? İşte Survivor All Star 2022 takımlarının son hali ve yarışmacılara dair merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 23:20 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 23:20
SURVIVOR YENİ TAKIMLAR! Survivor'da kim hangi takımda?

Survivor All Star 2022'de bu akşam takımlar tekrar belirlenerek yarışmada büyük bir değişikliğe gidilecek ve finale yaklaştıkça doruğa çıkan heyecan daha da artacak. Takım konseyinde kimlerin hangi takımda olduğu belli olurken; yarışmanın seyri de böylece büyük ölçüde değişmiş olacak. Peki, 21 Nisan Survivor'da takımların son hali nasıl belirlenecek? İşte yeni takımlara dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR'DA YENİ TAKIMLAR NASIL OLDU, KİMLER HANGİ TAKIMDA?
Survivor All Star'da bu akşam takımlar yeniden belirlenecek ve böylece yeni ekipler kurulmuş olacak. Survivor'da takımların son hali yayınlanan yeni bölümün ardından haberimizde yer alacak.

DİĞER
Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlilik hazırlığında! Seda Sayan ve Çağlar Ökten çeyiz alışverişinde görüntülendi!
Sürpriz gelişme! Vitor Pereira’dan Beşiktaşlı Rosier ve Fenerbahçeli Osayi’ye kanca
34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor ödül oyunu hangi takım kazandı?
SURVIVOR ALL STAR 2022 YENİ TAKIMLAR
YKS giriş belgeleri açıklandı mı?
EKPSS GİRİŞ YERİ BELGESİ SORGULAMA | EKPSS kaç dakika, kaç soru? EKPSS ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır?
Yabancılarla yapılan sözleşmelerde ödemeler TL üzerinden mi olacak? Açıklama geldi
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da gözler Altay maçında! Feghouli... Galatasaray'da gözler Altay maçında! Feghouli... 23:15
Ziraat Bankkart Fenerbahçe'yi yenerek finale yükseldi Ziraat Bankkart Fenerbahçe'yi yenerek finale yükseldi 23:13
Vallecano tek golle güldü! Vallecano tek golle güldü! 22:45
Gol düellosunda kazanan Sevilla! Gol düellosunda kazanan Sevilla! 22:44
Beşiktaş ve F.Bahçe'den o isimleri istedi! İşte transfer listesi Beşiktaş ve F.Bahçe'den o isimleri istedi! İşte transfer listesi 22:25
Fenerbahçe kafilesi Rize’ye ulaştı Fenerbahçe kafilesi Rize’ye ulaştı 22:03
Daha Eski
34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı 22:03
PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası 21:38
Uluç'tan Ali Koç sert eleştirisi! Uluç'tan Ali Koç sert eleştirisi! 21:17
Uluç'tan Torrent'e: Ne olduğunun farkında değil Uluç'tan Torrent'e: Ne olduğunun farkında değil 21:12
Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! 21:04
G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! İşte o paylaşım G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! İşte o paylaşım 20:35