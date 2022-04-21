Haberler Magazin Hamile Adriana Lima podyuma çıktı! Karın kasları olay oldu

Hamile Adriana Lima podyuma çıktı! Karın kasları olay oldu

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Brezilyalı model Adriana Lima, hamile haliyle podyumda yürüdü. Ünlü ismin hamileliğine rağmen belirgin olan karın kasları sosyal medyada gündem oldu. İşte ayrıntılar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 13:14 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 13:16
Hamile Adriana Lima podyuma çıktı! Karın kasları olay oldu

Eski Victoria's Secret meleklerinden Adriana Lima, yedi ay önce yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima ayrılığın ardından yeni sevgilisi ile basında boy göstermeye başlamıştı.

HAMİLELİK İDDİALARINA SESSİZ KALMIŞTI

Lima, yapımcı Andre Lemmers ile ilk kez geçen yıl eylül ayında düzenlenen 78'inci Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıya çıkmıştı. O günlerde aldığı kilolarla dikkat çeken Lima'nın hamile olduğu ileri sürülmüştü. Adriana Lima'nın karın bölgesinde toparlanan fazlalıklar nedeniyle 'hamile' olabileceği yönündeki dedikodular ortaya atılmıştı. Ancak ünlü model, hakkında çıkan haberlerle ilgili suskunluğunu korumuştu.

ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLACAK

Tüm bunların ardından Brezilyalı model, geçtiğimiz şubat ayında üçüncü kez anne olacağı müjdesini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurmuştu. Lima, videoda makyajsız haliyle elindeki hamilelik testini kameraya göstermişti. Testte ise "hamile" kelimesi görülmüştü.

BEBEĞİN CİNSİYETİNİ DUYURDU

Üçüncü kez anne olmak için gün sayan 40 yaşındaki Adriana Lima'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Lima ile Lemmers cinsiyet partisi düzenledi. Çocukları Valentina, Sienna ve sevgilisi ile kamera karşısına geçen Adriana Lima, o anlarda çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

Paylaşımda erkek bebeklerinin olacağını öğrenen ünlü çiftin mutluluğu, objektiflere yansıdı. Adriana Lima'nın gönderisine, hayranları tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

BÜYÜYEN KARNINA RAĞMEN KASLARINI KAYBETMEDİ

Milliyet'te yer alan haberde, Adriana Lima, önceki gün Alexander Wang'ın defilesinde yürüdü. Lima, uzun çizmelerle tamamladığı siyah bir tasarımı tanıttı. Ünlü isim, karın kısmı açık olan kıyafetle giderek büyüyen karnını da gözler önüne serdi.

Ancak Adriana Lima'nın görüntüsündeki dikkat çeken bir başka ayrıntı ise hamileliğine rağmen kaybetmediği karın kasları oldu.

Formunu korumak için yıllardır spor yapan Lima'nın, bu süreçte bile karın kaslarının bozulmadığı görüldü. Ünlü yıldızın kasları sosyal medyayı salladı.

İKİ ÇOCUK ANNESİ

Victoria's Secret'in dünyaca ünlü modellerinden olan ve 2017 yılında düzenlenen yılbaşı gecesi defilesinde podyumda son kez yürüdükten sonra emekliye ayrılan Lima'nın, 2009'da nikah masasına oturduğu Sırp basketbolcu Marko Jaric ile yaptığı evlilikten iki tane kızı oldu.

Ancak ikilinin evlilikleri çok uzun sürmedi. O dönemlerde Jaric'in kendisini aldatması üzerine çift, yollarını ayırmıştı.

DİĞER
Son dakika: Beşiktaşlı yıldıza İtalyan kanca! Fenerbahçe derken...
Polis ekipleri bile şaşkına döndü! "Bu kadarı da olmaz" dedirten olay! Plakasını bakın nasıl değiştirdi
Sessizliğini bozdu! G.Saray sorusuna flaş yanıt
Manchester United'ın yeni hocası resmen açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SURVIVOR ALL STAR 2022 YENİ TAKIMLAR
Monica Bellucci İstanbul'a geldi! Hoş geldin hediyesi...
Yabancılarla yapılan sözleşmelerde ödemeler TL üzerinden mi olacak? Açıklama geldi
Şans Topu çekildi! İşte 20 Nisan Şans Topu sonuçları
21 Nisan barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü! Beşiktaş Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü! 14:04
F.Bahçe'de Rize maçı öncesi alarm! Tam 6 isim... F.Bahçe'de Rize maçı öncesi alarm! Tam 6 isim... 13:54
Manchester United'ın yeni hocası resmen açıklandı! Manchester United'ın yeni hocası resmen açıklandı! 13:42
Porto - Sporting Lizbon maçı ne zaman? Porto - Sporting Lizbon maçı ne zaman? 12:11
Carlos Sainz imzayı attı! 2024... Carlos Sainz imzayı attı! 2024... 12:09
Bursa yenilgisi sonrası konuştu! "Problem bensem..." Bursa yenilgisi sonrası konuştu! "Problem bensem..." 11:58
Daha Eski
Verona - Cagliari maçı ne zaman? Verona - Cagliari maçı ne zaman? 11:54
Şöhretler Müzesi'ne 6 isim daha dahil edildi! Şöhretler Müzesi'ne 6 isim daha dahil edildi! 11:41
Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman? Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman? 11:33
Yeni spor yasası teklifinde 13 madde kabul edildi! Yeni spor yasası teklifinde 13 madde kabul edildi! 11:26
Cadiz - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Cadiz - Athletic Bilbao maçı ne zaman? 11:22
Embiid'in son saniye üçlüğü galibiyeti getirdi! Embiid'in son saniye üçlüğü galibiyeti getirdi! 10:18