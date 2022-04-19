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SURVIVOR KİM ELENDİ? 19 Nisan Survivor kim veda etti?

Survivor'da heyecan dorukta... TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022'de eleme ve ödül oyunu heyecanı yaşanacak. 19 Nisan Salı günü yayınlanacak bölümde adaya veda edecek isim belli olacak. Öte yandan fragmanda Nagihan ve Hikmet'in tartışması da dikkat çekti. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 11:20 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 11:30
SURVIVOR KİM ELENDİ? 19 Nisan Survivor kim veda etti?

Survivor All Star'da mücadele devam ediyor. 19 Nisan Salı günü ekrana gelecek yeni bölümde eleme ve ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Haftanın 4. dokunulmazlık oyunu gerçekleştirilmiş ve eleme adayları belirlenmişti. Evrim Keklik, Ayşe Yüksel, Nisa Bölükbaşı ve Yağmur Banda Survivor'da eleme adayı olan isimler arasında yer alıyor. Peki, 19 Nisan Salı günü adaya kim veda edecek?

19 NİSAN SURVIVOR KİM ELENDİ?

19 Nisan Survivor All Star'da Haftanın 4. eleme adayı Yağmur Banda olmuştu. Evrim Keklik, Ayşe Yüksel, Nisa Bölükbaşı ve Yağmur Banda arasından elenen isim belli olunca haberimizde yer alacak.

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