Haberler Magazin Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 4. eleme adayı kim oldu? 18 Nisan dokunulmazlığı kazanan takım ve 4. eleme adayı

Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 4. eleme adayı kim oldu? 18 Nisan dokunulmazlığı kazanan takım ve 4. eleme adayı

Survivor All Star 2022'de haftanın 4. dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek ve heyecan doruğa çıkacak. Haftanın ilk üç dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımından üç eleme adayı belirlenirken, haftanın 4. eleme adayı kim olacağı araştırılmaya başladı. Haftanın ilk eleme adayı Survivor Barış olurken ikinci eleme adayı Survivor Gizem, üçüncü eleme adayı ise Perviz olmuştu. Peki, 11 Nisan Pazartesi akşamı Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? İşte haftanın 4. dokunulmazlık oyunu ve 4. eleme adayı hakkında merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 12:30
Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 4. eleme adayı kim oldu? 18 Nisan dokunulmazlığı kazanan takım ve 4. eleme adayı

Survivor All Star'da dokunulmazlık mücadelesi devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde haftanın 4. dokunulmazlığını hangi takımın kazanacağı araştırılıyor. Haftanın eleme adayları Evrim Keklik, Ayşe Yüksel ve Nisa Bölükbaşı olurken; 4. eleme adayının kim olacağı merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, 18 Nisan Pazartesi günü dokulmazlığı hangi takım kazanacak, haftanın 4. eleme adayı kim olacak? Detaylar haberimizde...

18 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANACAK?

18 Nisan Survivor All Star'da bu haftanın son dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek. Haftanın 4. eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım yeni bölümün akabinde haberimizde yer alacak.

18 NİSAN HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLACAK?

18 Nisan Survivor All Star'da bu haftanın son dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek ve ardından haftanın 4. eleme adayı belli olacak.

SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk iki dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında Evrim Keklik ve Ayşe Yüksel eleme potasına girmişti.

Haftanın üçüncü eleme adayı yapılan ada konseyinin ardından belli oldu. Survivor'da haftanın 3. eleme adayı takım arkadaşlarından en çok oyu alan Nisa Bölükbaşı oldu.

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