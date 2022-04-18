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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 17 Nisan Survivor üçüncü eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmasının 17 Nisan Pazar günü yayınlanan yeni bölümde oynanan dokunulmazlık oyununun galibi merak ediliyor. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor 17 Nisan kim kazandı, Survivor All Star dokunulmazlık galibi, Survivor 17 Nisan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Survivor'a ait detaylar ve bilinmesi gerekenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 13:31 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 14:01
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 17 Nisan Survivor üçüncü eleme adayı belli oldu!

Survivor'da heyecan son sürat devam ediyor. 17 Nisan Pazar günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisinde bulundu. Peki Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 17 Nisan Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar...

17 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor All Star'da 17 Nisan Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununun galibi Ünlüler takımı oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star 2022'de haftanın ilk iki dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında Evrim Keklik ve Ayşe Yüksel eleme potasına girmişti.

Haftanın üçüncü eleme adayı yapılan ada konseyinin ardından netlik kazandı. Survivor'da haftanın üçüncü adayı takım arkadaşlarından en çok oyu alan Nisa Bölükbaşı oldu.

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