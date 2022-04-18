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Popçu Berksan ilk kez görüntülendi! Operasyon sonrası...

Şarkıcı Berksan, geçtiğimiz günlerde ‘Fransız Askısı’ yöntemiyle yüzünü gerdirmişti. Ünlü şarkıcı, operasyon sonrası ilk kez görüntülendi. Önceki gün bir alışveriş merkezi çıkışı yeni haliyle objektiflere takılan Berksan, muhabirlere, "Çok abarttılar. Konuyu bilmeyen insanlar yorum yaptığı zaman çok kötü oluyor. Gerçi genel olarak sorunumuz bu bilmeden konuşuyoruz. Bilmeyenlerde keranda yapacak bir şey yok. Çok sıradan bir operasyon" dedi.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 13:00
Popçu Berksan ilk kez görüntülendi! Operasyon sonrası...

Yüzüne yaptırdığı operasyonun ardından yüzünde bir değişiklik olmadığını söyleye Berksan konu hakkında kendisine olumsuz yorumlara sitemkar konuştu.

Yeniçağ'da yer alan haberde, şarkıcı,"Çok abarttılar. Konuyu bilmeyen insanlar yorum yaptığı zaman çok kötü oluyor. Gerçi genel olarak sorunumuz bu bilmeden konuşuyoruz. Bilmeyenlerde keranda yapacak bir şey yok. Çok sıradan bir operasyon. Gördüğünüz gibi yüzüm aynı. ben her zaman insanlar cesaretli olsunlar diye önden yol açan bir adamım ama çok saçma saçma yorumlar oldu. Olsun onların ayıbı. Hiç olumsuzu yorumlara üzülmedim. Sadece böyle insanların ekranda olmasına üzülüyorum" diyerek sitemini dile getirdi.

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