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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 17 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmasının 17 Nisan Pazar günü yayınlanan yeni bölümde oynanan dokunulmazlık oyununun galibi merak ediliyor. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor 17 Nisan kim kazandı, Survivor All Star dokunulmazlık galibi, Survivor 17 Nisan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Survivor'a ait detaylar ve bilinmesi gerekenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 22:41
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 17 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan son sürat devam ediyor. 17 Nisan Pazar günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisinde bulundu. Peki Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 17 Nisan Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar...

17 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor All Star'da 17 Nisan Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununun galibi Ünlüler takımı oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star 2022'de haftanın ilk iki dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında Evrim Keklik ve Ayşe Yüksel eleme potasında bulunuyor.

Haftanın üçüncü eleme adayı yapılacak ada konseyinin ardından netlik kazanacak. Survivor'da haftanın üçüncü adayı belli olmasının hemen ardından haberimizde yer alacak.

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