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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 16 Nisan Survivor ikinci eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasının 16 Nisan Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde oynanan dokunulmazlık oyununun galibi merak ediliyor. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor 16 Nisan kim kazandı, Survivor All Star dokunulmazlık galibi, Survivor 16 Nisan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Survivor'a ait detaylar ve bilinmesi gerekenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 23:09 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 00:28
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 16 Nisan Survivor ikinci eleme adayı belli oldu!

Survivor'da heyecan son sürat devam ediyor. 16 Nisan Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisinde bulundu. Peki Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 16 Nisan Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar...

16 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor All Star'da 16 Nisan Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununun galibi Ünlüler takımı oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı yapılan ada konseyi sonrası Gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu. İkinci eleme adayı oylama sonucunda netlik kazandı. Takım arkadaşlarından en çok oyu alan Gönüllüler takımından Ayşe Yüksel eleme potasına gönderildi.

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