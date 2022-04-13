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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 13 Nisan 2022 Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasının 13 Nisan Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde oynanan ödül oyununun galibi merak ediliyor. Ünlüler ve gönüllüler arasında yapılan Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyununda kazanan belli oldu. İşte Survivor'a ait detaylar ve bilinmesi gerekenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 00:30 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 00:30
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 13 Nisan 2022 Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da oynanan Bil Bakalım ve Anlat Bakalım'da eğlenceli anlar yaşandı. 13 Nisan Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyununda kozlarını paylaştı. Peki Survivor 13 Nisan Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR BİL BAKALIM VE ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Bil Bakalım oyunu ve Anlat Bakalım oyununda gülen taraf Gönüllüler takımı oldu. İki oyunu da kazanan Gönüllüler, yastık ödülü ve kestane şekerinin sahibi oldu.

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