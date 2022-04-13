SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 13 Nisan 2022 Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da oynanan Bil Bakalım ve Anlat Bakalım'da eğlenceli anlar yaşandı. 13 Nisan Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyununda kozlarını paylaştı. Peki Survivor 13 Nisan Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR BİL BAKALIM VE ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Bil Bakalım oyunu ve Anlat Bakalım oyununda gülen taraf Gönüllüler takımı oldu. İki oyunu da kazanan Gönüllüler, yastık ödülü ve kestane şekerinin sahibi oldu.