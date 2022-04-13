Johnny Depp ve Amber Heard davasında Elon Musk tanık olacak! 100 milyon dolar...

Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki itibar zedeleme davaları bugün görülmeye başlayacak. Ünlü isimlerinde katılacağı dava da Johnny Depp'in 50 milyon dolarlık davasına karşı Amber Heard 100 milyon dolarlık dava açmıştı. Bu kez mahkeme kimin haklı olduğunu daha detaylı ortaya koyacak. Önceki davalarda Depp, Heard'ın medyayı kullanarak dava sürecini saptırdığını iddia etmişti. Bunun üzerine tarafların dava hakkında konuşmaması kararı alınmıştı.

DAVAYA ÜNLÜLERDE DAHİL OLDU!

Pandemiden dolayı devamlı olarak ertelenen Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki davalar ABD'nin Virginia eyaletinde görülmeye başlayacak. Davaların ayrıntıları basına sızdı. Birbirlerine ağır iftiralarda bulunan ikili dava için tanık listesi oluşturdu. Amber'in tanık listesinde Elon Musk ve James Franco yer alırken Johnny'in tanık listesinde Paul Bettany yer aldı.

İTİBAR SAVAŞINI JOHNNY KAZANDI!

İtibar savaşını Johnny Depp kazandı. Boşandığı eşi Amber Heard'in şiddet davası yalan çıktı. Depp'ten tazminat alan Heard bağış yapacağını iddia etmişti. Bu durumun peşini bırakmayan Depp'in ünlü oyuncunun bağış yapmadığını herhangi bir belge olmadığını araştırdı. Yapılan araştırmalar doğru çıktı. Heard kamuoyunun dikkatini çekmek için yaptığı durumun sonrası aldığı tazminatı bağışlamadı. 3.5 milyon doları alan oyuncunun tüm yaptıklarının reklam olduğu söylendi.

ŞİDDET DAVASINDA ŞOKE EDEN GELİŞME!

Johnny Depp'in kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Amber Heard'e avukatlardan jet yalanlama geldi. Heard'in her şeyi kurguladığı ve mağduru oynadığını iddia eden avukatlara poliste yaptığı incelemelerle destek verdi. Heard'ın yalan attığı ortaya çıkarılırsa hapis cezasına mahkum edileceği belirtildi. Şimdi polisin raporu tamamlayıp mahkemeye sunması bekleniyor.

Daily Mail gazetesinin haberine göre Johnny Depp'ten şiddet gördüğü için boşanma davası açan Amber Heard, tazminat olarak talep ettiği 7 milyon dolarlık tazminatı bir hastaneye bağışlayacağını söylemişti.

AMBER'İN BAĞIŞ YALANI!

34 yaşındaki Hollywood yıldızı 2016 yılında boşandığı Depp'ten aldığı 7 milyon dolardan 3,5 milyonunu Los Angles'teki çocuk hastanesine bağışlayacaktı.

Ancak ortaya çıkan belgelerde 100 bin dolar dışında herhangi bir bağış yapılmadığı iddia edildi. Depp'in avukatları bağış haberinin gösteri olduğunu söyledi.