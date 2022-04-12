Haberler Magazin SURVIVOR KİM ELENDİ? 12 Nisan Survivor'da adaya kim veda edecek? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

SURVIVOR KİM ELENDİ? 12 Nisan Survivor'da adaya kim veda edecek? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. 4. eleme adayının da belirlenmesinin ardından adaya veda edecek olan isim de ortaya çıkacak. Yayınlanan fragmanın ardından Survivor'u takip eden izleyicileri arama motorlarında detayları araştırıyor. Survivor All Star 2022'de adaya kim veda edecek? Ödül oyununu kim kazanacak? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 15:00
SURVIVOR KİM ELENDİ? 12 Nisan Survivor'da adaya kim veda edecek? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

2022 All Star Survivor'da heyecan dorukta... Dokunulmazlık oyunları ve ödül oyunları ile izleyicileri ekranlara kilitleyen Survivor'da eleme heyecanı yaşanacak. 12 Nisan Salı günü için yayınlanan fragmanda Barış, Atakan ve Nagihan'ın ifadeleri dikkat çekerken, ödül oyunu da büyük merak uyandırdı. Peki, Survivor All Star 2022'de adaya kim veda edecek? Ödül oyununu kim kazanacak? İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022'DE ADAYA KİM VEDA EDECEK?


Barış, Gizem, Parviz ve Ayşe haftaya eleme adayları olarak girdiler. Eleme konseyinde seçilecek olan isim adaya veda edecek. Elenen isim belli olunca haberimizde yer alacak.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda

DİĞER
Son dakika: Cyle Larin'in yeni takımı belli oldu! Domagoj Vida imzayı atıyor
Seren Serengil'in eski eşi Yaşar İpek'ten kendisinden 19 yaş küçük Aleyna Tilki'ye ağızları açık bırakan hayranlık: "Dünya ahiret..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor