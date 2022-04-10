Jennifer Lopez ile Ben Affleck 18 yıl sonra yeniden nişanlandı!

Jennifer Lopez ile Ben Affleck yeniden nişanlandı. Sosyal medyadan paylaştığı video ile söylentileri teyit eden Lopez, yeşim ve pırlantalı nişan yüzüğünü gösterdi. 52 yaşındaki Lopez ve 49 yaşındaki Affleck ilk olarak 2002'de nişanlanmış ancak yolları 2004'ün başında ayrılmıştı. Lopez, daha sonra Porto Rikolu şarkıcı Marc Antony ile evlenmiş ve ikiz çocuk sahibi olmuştu. Affleck ise Jennifer Garner ile evlenerek üç çocuk babası olmuştu. Lopez ile Affleck, geçen yaz yeniden birlikte olduklarını açıklamıştı.