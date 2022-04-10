Haberler Magazin Jennifer Lopez ile Ben Affleck 18 yıl sonra yeniden nişanlandı!

Jennifer Lopez ile Ben Affleck 18 yıl sonra yeniden nişanlandı!

ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile ünlü aktör Ben Affleck 18 yıl sonra yeniden nişanlandı. İkili daha önce 2002'de nişanlanmış ve 2014'te ayrılmıştı.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 10:41
Jennifer Lopez ile Ben Affleck 18 yıl sonra yeniden nişanlandı!

Jennifer Lopez ile Ben Affleck yeniden nişanlandı. Sosyal medyadan paylaştığı video ile söylentileri teyit eden Lopez, yeşim ve pırlantalı nişan yüzüğünü gösterdi. 52 yaşındaki Lopez ve 49 yaşındaki Affleck ilk olarak 2002'de nişanlanmış ancak yolları 2004'ün başında ayrılmıştı. Lopez, daha sonra Porto Rikolu şarkıcı Marc Antony ile evlenmiş ve ikiz çocuk sahibi olmuştu. Affleck ise Jennifer Garner ile evlenerek üç çocuk babası olmuştu. Lopez ile Affleck, geçen yaz yeniden birlikte olduklarını açıklamıştı.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi çarpıcı sözler! "Muslera'nın o özelliği zayıf"
Nesli tükenme tehlikesi altında! Akdeniz fokunun doğum anı ilk kez görüntülendi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor