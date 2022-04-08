SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 8 Nisan Survivor birinci eleme adayı belli oldu!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. 8 Nisan Cuma günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisinde bulundu. Peki Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 8 Nisan Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar...

8 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da 8 Nisan Cuma günü oynanan dokunulmazlık oyununun galibi Gönüllüler takımı oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı takım arkadaşlarından en yüksek oyu alan Barış oldu.