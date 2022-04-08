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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 8 Nisan Survivor birinci eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasının 8 Nisan Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununun galibi merak ediliyor. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor 8 Nisan kim kazandı, Survivor All Star dokunulmazlık galibi, Survivor 8 Nisan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Survivor'a ait detaylar ve bilinmesi gerekenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 00:49
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 8 Nisan Survivor birinci eleme adayı belli oldu!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. 8 Nisan Cuma günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisinde bulundu. Peki Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 8 Nisan Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar...

8 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor All Star'da 8 Nisan Cuma günü oynanan dokunulmazlık oyununun galibi Gönüllüler takımı oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı takım arkadaşlarından en yüksek oyu alan Barış oldu.

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