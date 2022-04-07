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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 7 Nisan Survivor Anlat ve Bil Bakalım oyununu kim kazandı? Ödül oyununu kazanan takım...

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor ve her geçen gün artan rekabet ekrana yansımaya devam ediyor. 7 Nisan'da yayınlanan yeni bölümde alev topuyla oynanan parkur oyununda heyecan doruğa çıktı. Anlat ve Bil Bakalım oyununda ise yarışmacılar mücadele ederken, yarışmanın sıkı takipçileri 'Survivor All Star ödül oyunu izle, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? 7 Nisan Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? sorularının cevabını sorgulamayı sürdürecek. İşte Survivor All Star 71. bölüm hakkında merak edilen detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 23:30
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 7 Nisan Survivor Anlat ve Bil Bakalım oyununu kim kazandı? Ödül oyununu kazanan takım...

Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 7 Nisan Perşembe günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu ile Anlat ve Bil Bakalım oyunu merakla bekleniyor. Survivor All Star 2022'de bu akşam yarışmacılar ödülün sahibi olmak için kıran kırana mücadele ederken 7 Nisan Survivor 71. bölümde ödül oyununu hangi takımın kazanacağı ise şimdiden araştırılıyor. İşte yeni bölüme dair detaylar...

7 NİSAN SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor All Star'da ekrana gelecek ödül oyunun ardından kazanan takım yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte haberimizde yer alacak.

7 NİSAN SURVIVOR ANLAT VE BİL BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Bu akşam Survivor All Star 71. bölümde ekrana gelecek Anlat ve Bil Bakalım oyunun ardından kazanan takım yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte haberimizde yer alacak.

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