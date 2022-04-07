SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 7 Nisan Survivor Anlat ve Bil Bakalım oyununu kim kazandı? Ödül oyununu kazanan takım...

Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 7 Nisan Perşembe günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu ile Anlat ve Bil Bakalım oyunu merakla bekleniyor. Survivor All Star 2022'de bu akşam yarışmacılar ödülün sahibi olmak için kıran kırana mücadele ederken 7 Nisan Survivor 71. bölümde ödül oyununu hangi takımın kazanacağı ise şimdiden araştırılıyor. İşte yeni bölüme dair detaylar...

7 NİSAN SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da ekrana gelecek ödül oyunun ardından kazanan takım yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte haberimizde yer alacak.

7 NİSAN SURVIVOR ANLAT VE BİL BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bu akşam Survivor All Star 71. bölümde ekrana gelecek Anlat ve Bil Bakalım oyunun ardından kazanan takım yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte haberimizde yer alacak.