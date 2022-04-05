📺Masumlar Apartmanı SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Masumlar Apartmanı 65. bölüm izle (Masumlar Apartmanı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dorukta. Masumlar Apartmanı 5 Nisan Salı günü ekranlara gelecek. Masumlar Apartmanı 65. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölüm bilgileri.

Masumlar Apartman Tüm Bölümleri izle

MASUMLAR APARTMANI 65. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE

MASUMLAR APARTMANI 65. BÖLÜM KONUSU

Gülben'i hastaneye götüren Esat, doktorun söylediklerinin ardından karısını bir süre apartmandan uzaklaştırmak ister. Fakat Gülben ablasına yakın olmakta kararlıdır. İkisi de geri adım atmayınca, Gülben fevri bir karar verir. Safiye ise her şeyden habersiz, ailesiyle yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken, öğrendiği bir şey onu yeniden bir krizin eşiğine getirir. Memduh'un Ege'den gizlediği önemli bir sıkıntısı vardır. Bu konuda Esra ve Naci'den destek alır. İkisi, Memduh için sık sık bir araya gelmeye başlar ancak bu durum, başka problemlere yol açacaktır. Artık Naci'nin, Safiye'nin karşısına dikilip yüzleşmekten başka çaresi yoktur. Ceylan ise Han'ın kaçış manevralarını ustalıkla bertaraf ederek sonunda onu çift terapisine götürür.

Masumlar Apartman Tüm Bölümleri izle

MASUMLAR APARTMANI 65. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE

Masumlar Apartman Tüm Bölümleri izle

MASUMLAR APARTMANI 65. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE