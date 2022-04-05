Masumlar Apartmanı 65. bölüm FULL İZLE 📺 Masumlar Apartmanı son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dorukta. Masumlar Apartmanı 5 Nisan Salı günü 65. son bölümüyle ekranlara geldi. Masumlar Apartmanı 65. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölüm bilgileri ve izleme linki...

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MASUMLAR APARTMANI 65. BÖLÜM KONUSU

Gülben'i hastaneye götüren Esat, doktorun söylediklerinin ardından karısını bir süre apartmandan uzaklaştırmak ister. Fakat Gülben ablasına yakın olmakta kararlıdır. İkisi de geri adım atmayınca, Gülben fevri bir karar verir. Safiye ise her şeyden habersiz, ailesiyle yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken, öğrendiği bir şey onu yeniden bir krizin eşiğine getirir. Memduh'un Ege'den gizlediği önemli bir sıkıntısı vardır. Bu konuda Esra ve Naci'den destek alır. İkisi, Memduh için sık sık bir araya gelmeye başlar ancak bu durum, başka problemlere yol açacaktır. Artık Naci'nin, Safiye'nin karşısına dikilip yüzleşmekten başka çaresi yoktur. Ceylan ise Han'ın kaçış manevralarını ustalıkla bertaraf ederek sonunda onu çift terapisine götürür.

Masumlar Apartmanı 65. BÖLÜM izlemek için TIKLA



Masumlar Apartmanı TÜM BÖLÜMLER için TIKLA

Masumlar Apartmanı 65. BÖLÜM izlemek için TIKLA



Masumlar Apartmanı TÜM BÖLÜMLER için TIKLA





Masumlar Apartmanı 65. BÖLÜM izlemek için TIKLA



Masumlar Apartmanı TÜM BÖLÜMLER için TIKLA