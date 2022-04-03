📺Yargı 27. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak Yargı dizisinin yeni bölümünde heyecan yine doruğa çıkacak. Yargı 3 Nisan Pazar günü ekranlara gelecek ve ekrana gelen 27. bölümünde izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek. Peki, Yargı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Yargı son bölüm bilgileri, özeti ve Yargı 27. bölümü...

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YARGI 27. BÖLÜM KONUSU

Ailesi paramparça olan Ceylin, kendisine destek olmak istediğini düşündüğü Metin'i yeni ailesi olarak görür. Ancak bu sahte denge gün be gün yıkılmakta ve üzerindeki şeffaf örtü hızla, önlenemez bir şekilde açılmak üzeredir. Bu enkazın altından Ilgaz-Ceylin çifti başarıyla çıkabilecek midir?

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Metin amirin ne şekilde olaya dahil olduğunu anlayamayan Eren'i hayatının en zor günleri beklemektedir. Bu noktada gün sonunda onu sürpriz bir iş birliği beklemektedir. Zafer cinayetinde her detayı bilen ve kimseye söylemeyerek bilmenin tadını sonuna kadar çıkaran Yekta'nın ise beklenmedik bir ziyaretçisi vardır.

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Zamansız yaşadığı kayıplarla büyük bir yas sürecine giren Ceylin'in duygu durumu herkesi endişelenmektedir. Ilgaz Ceylin'in elini hiç olmadığı kadar sıkı tutup yeni bir yola çıkmaya hazırdır. Ancak ikisinin de ayaklarına takılı olan zincirlerin sesi yavaş yavaş duyulmaya başlamıştır…

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