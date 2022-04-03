📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 41. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 3 Nisan günü ekranlara gelecek ve Teşkilat 41. yeni bölüm yine izleyicilerin nefesini kesecek. İşte, Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölüm özeti...

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📺TEŞKİLAT 41. BÖLÜM KONUSU

Mete Başkan'a düzenlenen suikastte parmağı olan Yıldırım dışındaki herkes cezasını bulmuştur. Yıldırım ise ortada yoktur. Onu saklandığı delikten çıkarmanın tek yolu bağlantılı olduğu kişileri avlamaktan geçmektedir. Ekip, Yıldırım'ın finansçısı ve sağ kolu olarak bilinen adamını ele geçirmek için harekete geçer. Alınan istihbarat sonucu bir ipucu yakalayan ekibimiz büyük bir operasyon hazırlığına girer. Yüksek güvenlik önlemleri ile korunan, girmenin neredeyse imkansız olduğu yeni bir hedefleri vardır. Bu hedeften çıkan sonuç Serdar'ı geçmişin derin sularına atar. Hayatıyla ilgili öğreneceği yeni gerçekler tüm bildiklerini alt üst edecektir. Serdar ve ekip için işler şimdi tamamen değişmiştir!

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Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Yapım: TIMS&B Productions

Senaryo: Teşkilat Yazı Grubu

Müzik: Atakan Ilgazdağ

Uygulayıcı Yapımcı: Fatmanur Sevinç

Görüntü Yönetmeni: Aras Demiray

Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur

Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl

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