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SURVIVOR KİM ELENDİ? 30 Mart Survivor All Star'da elenen isim belli oldu

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın 30 Mart'ta yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunu ve elenecek isim merak ediliyordu. Arama motorlarında Survivor izle, Survivor 30 Mart, Survivor All Star ödül oyunu izle, eleme adayı kim oldu? gibi ifadeler yer aldı. Peki, Survivor'da 30 Mart ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da kim elendi? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 01:00 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 01:00
SURVIVOR KİM ELENDİ? 30 Mart Survivor All Star'da elenen isim belli oldu

Survivor'da heyecan devam ediyor. 30 Mart Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyununu kazanmak için kıyasıya rekabet etti.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar arasında oynanan ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler böylece karnıyarık ve pilav ödülünü afiyetle yedi.

ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın 1. ve 2. eleme adayları ada konseyinde Gönüllüler takımından Evrim Keklik ve Hikmet Tuğsuz olmuştu.

Yarışmada 3. ve 4. eleme adayları ise Yasin Obuz ile Gökhan Keser oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen isim yapılan ada konseyinin ardından belli oldu. Sms'te diğer adaylardan en az oyu alan Yasin yarışmaya veda etti.


Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Ayşe Yüksel.

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